＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞21日から4日間の日程で行われる「ブリヂストンレディス」。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。今大会は、米国女子ツアーを主戦場にするブリヂストン契約選手の古江彩佳、馬場咲希も参戦する。【写真】桑木志帆が投入した“未公開モデル”気になるプロトタイプウェッジ2022年から中京ゴルフ倶楽部 石野