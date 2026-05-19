米国女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈連続写真〉山下美夢有が曲がらない理由は“ペダル踏み”にあった今大会でツアー2勝目を飾ったロティ・ウォード（イングランド）が30万ドル（約4760万円）を獲得。今季通算を75万7966ドル（約1億2000万円）として、21位から10位に浮上した。山下美夢有は単独3位の賞金13万2721ドル（約2100万円）を加算し、12→11位（約1億1520万