高MOIドライバーは重心距離が長く、バックスイングでフェースを開き過ぎてしまうと、インパクトで戻しにくい。マキロイのようにフェースの開閉を抑えるには手首の動きを制限すればいい。同じく「フェースを閉じて使うのが大事」と語る片岡大育に、正しい感覚をつかめるドリルをじっくり聞いた。【連続写真】右腰まで上げた時点でフェースは地面を向く！ マキロイのドライバースイング◇◇◇慣性モーメントが高いドライバーは、