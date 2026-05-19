上越市のホームセンターで全長1mを超える観賞用のヘビ1匹がいなくなり、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、18日午後6時半ごろ、上越市のスーパーセンタームサシ上越店から「ヘビがいなくなった」と通報がありました。居場所が分からなくなっているのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』という種類のヘビ1匹で、体長は1～1.3mほど・太さは15cmほどで、茶褐色のまだら模様