＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞【画像】『GTS』ドライバーを2?3?4の順に並べて顔つきを比較米国女子ツアーの最終日は、単独首位から出た22歳、ロティ・ウォード（イングランド）が、4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル12アンダーで優勝。昨年7月の「ISPS HANDA スコットランド女子オープン」以来の通算2勝目を手にした。 「テ