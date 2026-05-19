「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。9位に選ばれたのは、すでに今季1勝を挙げた菅楓華だ。【ランキング】最終プロテスト期間も飲んでいた? 10位は大のお酒好き！【9位】菅楓華9位は、48年ぶりに台湾で開催されたJLPGAツアー「台湾ホンハイレディース」で、早くも優勝を挙げた菅楓華だ。今年1月、宮崎県の母校・日章学園中学校で行われた「はたちの集い」に、華やかな青色の振袖で出席