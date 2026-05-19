今シーズンから米国女子ツアーに昇格した原英莉花が自身のインスタグラムを更新。「最近のいろいろ」と記すと、楽しいオフショット10枚を公開した。【写真】夕日に浮かびあがる原英莉花&渋野日向子の美しいシルエット（全10枚）その後半では渋野日向子との写真を3連投。1枚目はコースを離れた2人の楽しそうな雰囲気が伝わってくる写真。2枚目はドライバーのヘッドに写った2ショット。そして夕日に浮かび上がる1本の木と2人の美