6月18日に開幕する海外メジャー「全米オープン」（ニューヨーク州シネコックヒルズGC）の出場有資格者が、続々と決まっている。【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米切符獲得でこの笑顔日本勢からは2人が確定。『昨年最終戦「ツアー選手権」の出場権獲得者』として松山英樹がエントリー。14年連続14度目の出場となり、2021年「マスターズ」に続くメジャー2勝目を目指していく。また、『5月18日付の世界ランキング60位以内』に久常