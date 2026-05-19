18日夜、和歌山県海南市の阪和自動車道下りの「下津トンネル」で、車4台が絡む玉突き事故があり、20歳の男性が死亡しました。 男性が父親の車の故障に対応していた際に、別の車が父親の車に追突。男性は、自らの車と父親の車に挟まれたということです。 ■2回の追突で二重の衝撃か… 警察によると、18日午後10時半ごろ、和歌山県海南市の阪和自動車道下りの「下津トンネル」で、和歌山市方面から有田市方面へ走行していた軽乗用