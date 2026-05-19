高気圧に覆われ、5月19日の新潟県内は気温が上がり、広い範囲で30℃以上の真夏日となる予想で熱中症に注意が必要です。 【杉山萌奈アナウンサー】 「新潟市中央区。まだ午前10時ですが、日差しが強くジリジリと肌を照りつけます。帽子をかぶっていないと頭が暑いです。きょうは半袖の人の姿がよく目立ちます」 高気圧に覆われ、朝から気温が上がっている県内。 午前11時現在の最高気温は新潟市西蒲区で29.5℃、中央区で2