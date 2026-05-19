18日夜、大阪市北区で男が車を急発進させ、警察官にぶつけようとしたとして逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、職業不詳の40代とみられる男です。 警察によりますと、男は18日午後11時55分ごろ、大阪市北区天神橋の交差点で、軽乗用車で信号待ちをしていたところ、警察官に職務質問のために呼び止められましたが逃走。前に停まっていた車にぶつかり停車したため、警察官が車のドアを開けるよう求めたと