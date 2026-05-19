マッチングアプリで知り合った女性に、同意なく性的な行為をした罪に問われている元自衛官の男に、熊本地方裁判所は拘禁刑5年の判決を言い渡しました。 熊本地裁判決を受けたのは、陸上自衛隊第8後方支援連隊に所属していた、山本直樹被告（52）です。 拘禁刑5年の判決 山本被告は2024年11月、熊本市内の駐車場でマッチングアプリで知り合った女性を脅し、同意を得ずに性的な行為をした罪などに問われています。 これまでの裁