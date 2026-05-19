中東情勢の悪化でプラスチック製品などの原料となる「ナフサ」が不足している問題で、京都府宇治市のプールでは改修工事ができないなどの影響がでています。 京都府宇治市にある市営の「黄檗公園プール」では、老朽化に伴い今年から全面的な改修工事を行う予定でした。しかし、イラン情勢の悪化で原油を精製してつくられる「ナフサ」の供給が不安定となったことに伴い、プール槽に使われる強化プラスチックを調