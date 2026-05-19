自転車に乗るときのヘルメット着用は、すべての利用者の努力義務となっている。未着用だからといって直ちに反則金の対象になるわけではないが、通勤、通学、買い物、子どもの送迎など、日常的に自転車に乗る人ほど、万が一に備えておきたいところだ。最近は日常使いしやすいヘルメットも増えている。選ぶときにまず確認したいのは、SGマークなど安全性を示すマークの有無。あわせて、サイズ調整のしやすさ、通気性、重さ、デザイ