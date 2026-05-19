フリーアナウンサーの大島由香里（42）が18日、自身のインスタグラムを更新。浅草三社祭への9歳・愛娘と親子での参加を報告した。「三社祭！そいや！そいや！！昨日は2年ぶりに汗だくで神輿担いできました」と神輿を担ぐ姿を披露。「娘は山車を引いたり太鼓叩いたり」と親子での参加だったことを明かした。「無病息災！五穀豊穣！肩が腫れてるし背中バキバキーーーでもやり切った駒形の皆様ありがとうございました」と記し