◇MLB ドジャース‐パドレス(日本時間19日、ペトコ・パーク)大谷翔平選手が今季初の盗塁死となりました。4回に盗塁を試みますが、タッチアウトされ今季初の盗塁死を喫しました。大谷選手は4回、四球を選び出塁します。2球目が投げられた瞬間にスタートしますが、捕手はすぐに二塁へと送球。その球を受けたセカンドのちょうどグローブを伸ばした先に大谷選手が走り込み、すれ違いざまにタッチアウトされ、盗塁に失敗しました。これ