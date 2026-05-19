高市総理大臣は韓国を訪れるため、19日午前、羽田空港を出発しました。午後、李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談に臨みます。高市総理：日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくために、緊密な意思疎通を行うことで一致しておりまして、今回の訪韓も、その重要な機会となります。関係改善の流れの中、重ねてきた首脳同士の「シャトル外交」。今回は、揺れ動く国際情勢で両国が直面する課題も議論となります。1月に地