大雨シーズンを前に、福岡県は19日、水害の危険箇所や過去の豪雨被災地の復旧・復興状況などを確認する推進本部会議を開きました。服部知事らが出席して開かれた福岡県の推進本部会議では、大雨シーズンを前に、道路や川に危険な箇所がないか点検を進めることなどが確認されました。また、2017年7月に発生した九州北部豪雨から去年8月の豪雨災害までの、被災地の復旧・復興状況について報告が行われました。服部知事は