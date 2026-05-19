ドジャース・山本由伸（27）が日本時間19日、敵地サンディエゴで宿敵のパドレス戦に4勝目をかけて登板。【もっと読む】佐々木麟太郎がドジャースに指名される「3つの機運」前回13日のジャイアンツ戦では古巣オリックス時代を含めて自己ワーストの3被弾（6回3分の1を6安打5失点）で3敗目を喫した。4月28日のマーリンズ戦から、3戦連続で本塁打を許しており、今季ここまで8試合で8被弾。30試合でわずか14被弾だった昨季を大幅