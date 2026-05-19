【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台後半の壁に阻まれるも184円台前半で底堅さを発揮、再浮上へのエネルギーを蓄積するか 先週（5月11日～5月18日）のまとめ 先週のユーロ円は、週初に前回レポートで指摘した「185.50円の心理的節目」付近まで力強く買い進まれたものの、その後は上値の重さが意識され、週末にかけて一時184円台前半まで調整を挟む展開となった。しかし、下値では根強い