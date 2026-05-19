【通貨別まとめと見通し】ポンド円：211円台前半の大底から213円台へ鮮やかなV字回復、上昇トレンドへの完全復帰を果たすか 先週（5月11日～5月18日）のまとめ 先週のポンド円は、日本当局の介入警戒感や実需の動きに翻弄され、週を通じてボラティリティが非常に高い激しい乱高下を演じた。週初に214円台半ばまで急騰したのち、週末にかけて211円台前半まで急落する深い調整を挟んだが、週明け18日には急激な買い戻し優