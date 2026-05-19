【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.10円台の岩盤支持線を再確認、高金利通貨の底力で9.20円突破に再挑戦へ 先週（5月11日～5月18日）のまとめ 先週のメキシコペソ円は、他クロス円と同様に日本当局による為替介入警戒感やポジション調整の売りに晒され、週末にかけて激しく下押しする場面があった。しかし、メキシコペソが持つ圧倒的な金利優位性（キャリートレードの妙味）を背景に、下値では極め