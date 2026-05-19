【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.40円台後半での底打ちから9.50円台後半へ鮮やかな急反発、地政学リスクを睨みつつ9.60円台の奪還へ 先週（5月11日～5月18日）のまとめ 先週の南アフリカランド円は、週前半の堅調な地合いから一転、週末にかけて他クロス円の大崩れに巻き込まれる形で大きく下押しした。しかし、週明け18日のロンドン時間以降に猛烈な巻き返しを見せ、一時は調整幅をほぼ帳消しにするV字回復を