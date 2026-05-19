去年9月、小山町の住宅で交際相手の男性を殺害したとして殺人の罪に問われている女の裁判員裁判が18日地裁沼津支部で開かれ、女は起訴内容を認めました。殺人の罪に問われているのは神奈川県の55歳の女です。起訴状などによりますと被告の女は去年9月、50代の交際相手の男性を男性の母親と共謀して首を締め窒息させ殺害した罪に問われています。18日開かれた裁判員裁判で被告の女は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検