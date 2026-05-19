【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：201円台前半の岩盤支持から202円台後半へ急浮上、203円の大台を再び射程に捉えるか 先週（5月11日～5月18日）のまとめ 先週のスイスフラン円は、政府・日銀による為替介入警戒感や主要クロス円の断続的なポジション調整に押され、週の半ばにかけて201円台前半まで深く下押しする場面が見られた。しかし、安全資産としてのスイスフランの根強い需要と絶対的な金利優位性を背景に