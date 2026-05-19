18日富士山御殿場口の新6合目付近で人骨が見つかり、県警が身元の特定を進めています。警察によりますと16日午前10時ごろ、富士山を登っていた日本人男性から「白骨をみつけた」と110番通報がありました。警察は山岳遭難救助隊5人で捜索にあたったところきのう午前11時ごろ、白骨化した人骨を発見しました。付近では登山用の靴や上着、ズボンが見つかっていて、状況から、死後、かなりの年数が経過しているとみられています。発見