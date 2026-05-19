Cloudflareが、Anthropicのセキュリティ特化AIモデル「Claude Mythos Preview」を使い、50件を超えるリポジトリで脆弱(ぜいじゃく)性の検証を行った結果を公開しました。Project Glasswing: what Mythos showed ushttps://blog.cloudflare.com/cyber-frontier-models/Claude Mythos PreviewはAnthropicが開発した未公開のAIモデルです。Anthropicは、Claude Mythos Previewについて、脆弱性の発見や悪用方法の検討で非常に高い能力