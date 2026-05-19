県は「エコパ」などに企業名などを愛称として付けることができる権利「ネーミングライツ」を取得するパートナーの募集を開始しています。募集するのは袋井市の“エコパスタジアム”や“エコパアリーナ”の愛称で親しまれている「静岡スタジアム」と「静岡アリーナ」。浜松市の「浜名湖ガーデンパーク」です。応募資格があるのは法人または個人事業主で、最低募集金額は「静岡スタジアム