日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、１８日に都内で行われた技術委員会の会議後に取材に応じ、北中米Ｗ杯に臨む日本代表のバックアップメンバーについて言及した。１５日のメンバー発表会見で森保監督は「バックアップメンバーはここで公式発表はしません」としつつ、「選んで、選手には伝えて、準備をしてもらってというのを考えています」と招集する方針であることを明かしていた。この日、山本技術委員長は「進捗（し