俳優・窪塚洋介が、息子でモデル・俳優の窪塚愛流の作文を公開し話題になっている。１９日に自身のインスタグラムを更新し、「愛流の小学校の卒アル。急に本人が送って来たので不意をつかれた。」と書き始め、作文の写真をアップ。その作文は「夢それは」と題し、「ぼくの将来の夢は、父といっしょに仕事をすることです。俳優とレゲェの二つの仕事を共演したいと思っています」などと記されている。洋介は「最後の１行で吹