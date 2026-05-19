暴行の罪で在宅起訴された「デヴィ夫人」こと、タレントのデヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が、6月23日に東京地裁で開かれることになりました。東京地検によりますと、デヴィ被告は、東京・渋谷区の飲食店で去年2月、自身の事務所の女性従業員にシャンパングラスなどを投げつけた罪に問われています。また、東京・渋谷区の動物病院で去年10月、当時マネージャーだった女性に殴る蹴るなどの暴行をした罪にも問われています。