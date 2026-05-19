子ザルのパンチくんで話題の千葉県・市川市の動物園でサル山に侵入したなどとして自称アメリカ国籍の男2人が逮捕された事件で、侵入した男が逮捕前に「サッカーの賭けに負けてやることになった」と話していたことがわかりました。【写真を見る】「サッカーの賭けに負けてやることに」パンチくんのサル山に侵入し業務を妨害か 自称アメリカ国籍の男2人逮捕千葉・市川市動植物園柵越えてサル山に…威力業務妨害の疑いで自称ア