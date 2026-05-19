◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)ドジャースの打線が沈黙しています。この日は山本由伸投手が先発マウンドに立ちますが、初回にミゲル・アンドゥハー選手にソロホームランを被弾します。しかしその後2回4回6回と三者凡退に抑える好投を続けました。援護をもらいたいところですが、打線はパドレスのマイケル・キング投手を前に沈黙を続けます。初回にムーキー・ベッツ選手がヒットで、4回に大谷翔平選手が