アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Ｘが18日に更新され、メンバーの月足天音さんが脚の治療と安静に務めるため、活動を制限すると発表しました。 【写真を見る】【 FRUITS ZIPPER 】月足天音さん脚の痛みで活動を制限「早く治せるよう努めます！！」「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協