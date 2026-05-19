■これまでのあらすじ嫁・雪乃は放置子だった。お金がないことで苦労し、自分で稼いでやっとの思いで独立したものの、思うように就職できなかった。そんな雪乃は恵斗と出会い、妊娠する。義実家でどれだけもてなされても、どうせいつか捨てられるという恐怖を拭えなかった。【雪乃 Side Story】出産後、私はお金を貯めることで頭がいっぱいになっていました。恵斗に愛想を尽かされてから貯めるんじゃ遅いんです。いつ捨てられるか