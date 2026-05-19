来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団する月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が１９日、大阪市内で退団会見を行った。宝塚生活を「あっという間で、気がつけば２０年、ひたすら目の前のことに向き合ってきた」と振り返った。全身真っ白のスーツで登場した鳳月は「この立場になったときから、退団の時期を考えていました。劇団やいろいろな方とも相談し、４作と決めました」と退団に至るまでの経緯を明かした。ターニ