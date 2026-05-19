高市総理はさきほど、韓国の大邱空港に到着しました。きょう午後、李在明大統領との首脳会談に臨みます。会談に先立ち高市総理は総理官邸で記者団の取材に応じ、中東情勢やインド太平洋地域情勢を含む厳しい国際情勢の中で、「日韓関係、日韓米の連携の重要性は一層増している」と指摘した上で、李在明大統領との会談で「成果をもたらすということを楽しみにしている」と意気込みを語りました。さらにエネルギーに関しても「具体的