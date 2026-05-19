競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也（31＝TEAMDAIYA）が、18日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。自身の半生を振り返った。瀬戸は2017年に元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと結婚し、18年に長女、20年に次女が誕生した。20年に瀬戸の不倫が週刊誌に報じられ騒動に発展。24年には別居、離婚協議中であることが一部週刊誌で報じられ、今年2月に離婚を発表した。騒動となった20