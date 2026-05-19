東京・練馬区のアパートに押し入り、住人の男性を殴って日本刀2本を奪ったとして、男2人が逮捕されました。【写真を見る】住宅に押し入り日本刀2本（20万円相当）奪い逃走…男2人逮捕目出し帽被り侵入知人関係で金銭トラブルあったか東京・練馬区警視庁強盗と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、アルバイトの小林豊容疑者（58）と無職の増田修宏容疑者（59）です。2人は今月16日、練馬区のアパートに押し入り、住人の男性（5