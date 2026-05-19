俳優の井川遥（49）が19日、都内で行われた「FANCL『老化への挑戦』事業戦略＆新CM発表会」に出席。健やかさの秘けつを明かした。【全身ショット】白ワンピでスラっと変わらぬスタイルを見せた井川遥井川は、健やかな美しさの秘けつを問われると、「健やかさって何だろうと考える時、肌ツヤ、姿勢、ポジティブなオーラだと思うんです」と持論を展開し、「私は、体のめぐりをよくすることが習慣としてあります。肌ツヤや顔色は