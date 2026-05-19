きのう夕方、大阪市で交通違反の疑いで停止を求められた車が、警察官をおよそ20メートル引きずって逃げました。警察官は軽傷です。警察によりますと、きのう午後4時ごろ、白バイに乗った兵庫県警・尼崎南署の男性巡査部長（43）が尼崎市で歩行者の横断を妨害した疑いがある車に停止を求めましたが、応じなかったため、追跡しました。車が大阪市西淀川区の路上で赤信号のために停止したため、巡査部長が運転席付近で事情を聞こうと