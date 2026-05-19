◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で内野安打を放ち、打者として出場4試合連続で安打をマークした。0−1の6回2死一塁で相手先発・キングの初球、外角に沈むチェンジアップを狙ったが、打球はボテボテのゴロとなり三塁線に転がった。それでも、ゴロを処理した捕手・ドゥランの一