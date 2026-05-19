愛知県長久手市のモリコロパークに、1300本以上の花の苗が植えられました。モリコロパークの「花の広場」で19日、NTP名古屋トヨペットの社員らおよそ70人が参加し、マリーゴールドやベゴニアなど1300本以上の花の苗を植えました。この取り組みはことしで50年となり、愛知県内の公園などでこれまでに1万6000本以上の植樹や植栽を行っていて、次回は今年秋に予定されています。