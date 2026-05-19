愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太六冠が18日、「第34回関西囲碁将棋記者クラブ賞」を受賞し、大阪府高槻市の関西将棋会館で表彰されました。記者クラブ賞「将棋部門」に選ばれた藤井聡太六冠(23)は、6年連続6回目の受賞です。藤井六冠は2025年度に通算獲得タイトル数を34期にのばすとともに、朝日杯・NHK杯・将棋日本シリーズで優勝。さらに王将戦と棋王戦では、カド番に追い込まれながら逆転防衛を果たしました。