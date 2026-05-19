「マリナーズ６−１ホワイトソックス」（１８日、シアトル）ホワイトソックスのベナブル監督が三回の守備中に球審に抗議して退場処分を受けた。三回、２死一塁からアロザレーナの左翼フェンス直撃の打球で一塁走者が一気にホームへ。中継プレーでアウトにしたかに思われたが、走者が二塁・アントナッチと接触しており、審判団が協議の末、走塁妨害で生還が認められた。これにベナブル監督はベンチを出て抗議。その後、ヒー