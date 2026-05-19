元フジテレビのフリーアナウンサー、中村江里子（56）が19日、インスタグラムを更新。同期入社のフリーアナ、近藤サト（57）と再会したツーショットを公開した。フランス在住の中村は「1991年入社！！！！同期のサト@sato_greyhairが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日"鶴瓶孝太郎"で放送されました」と報告。和装姿の近藤と一緒に、中世の面影を残す現地の街を歩く写真などをアップした。「入社した時、