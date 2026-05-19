岐阜市のシンボル・岐阜城が、耐震工事のため5月19日から長期休館に入りました。岐阜市の金華山山頂にそびえる岐阜城の天守閣は、1956年に鉄筋コンクリートで再建されましたが、耐震補強工事のため、19日からおよそ1年半にわたる長期休館に入りました。城では19日朝、休館を知らずに訪れた観光客の姿が見られました。市によりますと、工事には新たな展示などの費用を含めおよそ11億円を見込んでいて、リニュー