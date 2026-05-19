お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。YouTuber、インフルエンサーへの本音を語った。ブクロは「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？『テレビ好きなんですよ』とか言いながら、こっちの世界に飛び込む勇気も実力もなかっただけの方々なんです。芸能界ってもっと高貴なところでいいと思いますよ。