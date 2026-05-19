【おばけ猫とぼく】 5月19日より配信 双葉社は、マンガ無料配信サイト「webアクション」にて「おばけ猫とぼく」の配信を5月19日より開始した。著者は梅サト氏。 本作は、おばけの猫に気に入られてしまった高校1年生の関あきらと、自由に宙を浮いている「猫」のショートストーリー。「webアクション」は毎週、火曜と金曜の12時に更新される。 □配信ページ 【あら