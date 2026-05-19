ワーナーミュージック・ジャパンの代表取締役社長兼CEOである岡田武士氏が、さまざまな分野で活躍する新時代のリーダーと対談を行うシリーズ企画第2回となる今回、エンタメ社会学者・中山淳雄氏を迎えた。バンダイナムコスタジオ、ブシロードで日本のコンテンツの海外展開を手がけた後、エンターテインメントの経済圏創出と再現性を追求するベンチャー企業Re entertainme